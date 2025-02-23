Сили оборони знищили артилерію окупантів на ключовому напрямі

Українські військовослужбовці завдали удару по чотирьох російських гаубицях. Це сталося на одному з ключових напрямків. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».
«Прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем «Фенікс» на одному з ключових напрямків виявив і вразив дві ворожі гармати-гаубиці Д-20 і дві ворожі гаубиці Д-30», — йдеться в повідомленні.
Оператори БПЛА знищили гармати шляхом пропалювання дірок у їхніх стволах за допомогою дронів.
Раніше ми писали, що російські окупаційні війська атакують позиції українських військових на лиманському напрямі. Проте Силам оборони вперше вдалося знищити російський провідник БАТ-2.
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