Сили оборони знищили артилерію окупантів на ключовому напрямі

ЗСУ знищили артилерію росіян на ключовому напрямі. Фото: Генштаб

Українські військовослужбовці завдали удару по чотирьох російських гаубицях. Це сталося на одному з ключових напрямків. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».



«Прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем «Фенікс» на одному з ключових напрямків виявив і вразив дві ворожі гармати-гаубиці Д-20 і дві ворожі гаубиці Д-30», — йдеться в повідомленні.



Оператори БПЛА знищили гармати шляхом пропалювання дірок у їхніх стволах за допомогою дронів.



Раніше ми писали, що російські окупаційні війська атакують позиції українських військових на лиманському напрямі. Проте Силам оборони вперше вдалося знищити російський провідник БАТ-2.