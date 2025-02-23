У районі Часового Яру росіянам стало легше наступати: в ОСУВ «Хортиця» назвали причину

У місті Часів Яр точаться бої. Фото: скриншот

В місті Часів Яр Донецької області тривають міські бої, місто знищене. Як стало відомо, російським військам вдається наступати через перемерзання водойм. Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.



«Ситуація там дуже непроста, місто знищене. Після того як був знищений вогнетривкий комбінат, стало ще важче, бо це була опорна точка, цитадель, а зараз після його знищення українським військам довелося відступити у звичайну забудову, але бої у місті йдуть, росіяни стримуються. Єдина проблема — це те, що перемерзли усі канали й водойми, росіянам стало ще легше наступати, але бої йдуть», — зазначив він.



За словами Трегубова, окупанти намагаються наступати на північ від міста, там вони мають успіх, проте Часів Яр захопити вони не можуть.



Крім того, Трегубов додав, що подібна ситуація і в Торецьку.



Раніше в Мережі оприлюднили відео міста Часів Яр, населений пункт повністю знищено.