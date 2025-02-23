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На захоплених територіях України є корисні копалини на 350 млрд доларів — Свириденко

23 лютого 2025, 16:31

На захоплених територіях України є корисні копалини на 350 млрд доларів — Свириденко

Відомо, яка вартість копалин на тимчасово окупованій території України. Фото: скриншот Відомо, яка вартість копалин на тимчасово окупованій території України. Фото: скриншот

На тимчасово окупованих територіях України є корисні копалини на суму близько 350 млрд доларів. Про це розповіла перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко під час форуму «Україна. Рік 2025».

«Якщо ми говоримо про критичні матеріали, то справді Україна має запаси титану, літію, урану та рідкісноземельних металів. Наше завдання — це не просто експорт сировини, а залучення інвестицій у переробку та розробку родовищ. Перед нами постає велике завдання — оновити геологічну інформацію і, звісно, залучити інвесторів до переробної промисловості. Ми володіємо інформацією, що, на жаль, на території, яка тимчасово окупована, цих корисних критичних матеріалів є на суму 350 мільярдів доларів», — сказала вона.

За словами Свириденко, зараз росіяни володіють цими ресурсами. Наприклад, титан використовується для авіаційної, оборонної, медичної галузі та використовуватиметься проти нас у цій боротьбі.

Раніше Майк Волц, коментуючи останні різкі заяви Дональда Трампа на адресу України, вказав на ескалацію риторики та опір Києва угодам щодо розробки українських природних ресурсів.

14 лютого Україна доопрацювала проект меморандуму про партнерство зі США та передала його американській стороні.

Політичний оглядач The Washington Post Джош Рогін у соцмережі X, посилаючись на американських конгресменів, що у Мюнхені Зеленський відкинув пропозицію делегації Конгресу США підписати меморандум, який надав би американській стороні 50% майбутніх запасів українських корисних копалин.

На полях Мюнхенської конференції Володимир Зеленський наголосив, що природні ресурси України мають бути захищені, щоб вони не опинилися в руках Росії та її союзників.

Переговори продовжилися, зокрема зі спеціальним представником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом у Києві.

Радник президента США Майк Волтц зазначив, що оголошення між Україною та США про співпрацю у сфері корисних копалин буде підписано у найкоротші терміни.

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