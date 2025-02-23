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Якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свою посаду я — готовий: Зеленський

23 лютого 2025, 17:23

Якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свою посаду я — готовий: Зеленський

Зеленський заявив про готовність залишити пост. Фото: скриншот Зеленський заявив про готовність залишити пост. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що готовий залишити свою посаду в обмін на мир в Україні або вступу в НАТО.

«Якщо мир для України, і якщо вам це дуже потрібно, щоб я залишив свій пост – я готовий. Друге питання – можу поміняти це на НАТО, якщо є такі умови, одразу, щоб довго про це не говорити», – відповів Зеленський іноземному кореспонденту.

Зеленський зазначив, що наразі сфокусований на безпеці України сьогодні, а не через 20 років, крім того, збирається залишатися при владі десятиліттями.

«Це мій фокус і мрія. Я вважаю, що НАТО – найдешевший варіант, і це правда. У будь-якому випадку, незалежно від того, хто це підтримує цю ідею чи ні, на столі є ця тема. Я не знаю, чим закінчаться ці переговори, але це питання точно буде обговорюватися», — заявив він.

За його словами, це питання буде обговорювати з партнерами.

«Тут дуже важливо, щоб ми всі розуміли – це не стіл переговорів, за який запрошують Україну. Це наш стіл, бо війна триває в Україні. Саме ми запрошуємо європейських лідерів, адже війна йде на нашій землі. Ми є невід’ємною частиною цього континенту, Європи», – наголосив він.

Глава держава уточнив, що за переговорним столом буде Україна, Америка, Європа та РФ.

Зеленський вірить, що президент Америки Дональд Трамп допоможе Україні закінчити війну, «ми партнери, я дуже хочу, щоб він був на нашому боці, щоб це не була просто медіація».

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