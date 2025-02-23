Головне за день: Чому переселенці повертаються? Нічна атака на Україну

Політика

Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції заявив, що готовий залишити свою посаду в обмін на мир в Україні чи вступ до НАТО.



Суспільство

Восени 2024 року в Україні спалахнула чергова велика дискусія щодо переселенців, які повертаються на окуповані території. Каталізатором для широкого обговорення у соцмережах стали слова Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубинця, який зазначив: кількість ВПО зменшується, люди їдуть назад. Незважаючи на те, що Лубинець ясно озвучив причини такої ситуації — недостатня грошова допомога та невпевненість у майбутньому, його заява стала тригером для хвилі хейту на адресу переселенців. Чи справді переміщені особи готові повернутися в окупацію, що змушує їх обирати небезпечні, хоч і рідні, населені пункти — «Новини Донбасу» розбиралися з цих питань на основі соціологічних досліджень.



На тимчасово окупованих територіях України є корисні копалини на суму близько 350 млрд доларів, розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко. За її словами, доступ до цих ресурсів має Росія. Серед копалин, які можна видобувати на тимчасово окупованих територіях України, є критичні копалини.



Бойові дії



Російські війська в ніч на 23 лютого запустили Україною 267 дронів і три балістичні ракети. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 138 БПЛА у 13 областях.

У Кривому Розі Дніпропетровської області одна людина загинула, п'ятеро поранені. Пошкоджено житлові будинки, соціальну установу, підприємство, АЗС та кілька легкових автомобілів. У Києві є пошкодження у трьох районах. У Запоріжжі поранено жінку. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та лінії газопроводу в Костянтинівці.