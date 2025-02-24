У Росії безпілотники атакували Рязанський НПЗ

Дрони атакували нафтопереробний завод у російській Рязані. Фото: соцмережі

Рязанський НПЗ дрони атакували втретє з початку 2025 року. Про це сьогодні повідомляє видання ASTRA з посиланням на місцевих мешканців та ЗМІ.

Зазначається, що вибухи пролунали в Рязані в районі НПЗ у ніч проти 24 лютого. Також у мережі публікують кадри пожежі, як стверджується, у районі нафтопереробного заводу.

Нафтопереробний завод Рязанської нафтопереробної компанії був атакований у ніч проти 24 січня, потім — у ніч проти 26 січня.

ЗСУ атакували як мінімум 27 паливно-енергетичних об'єктів у 16 регіонах Росії з початку 2025 року, — свідчить аналіз ASTRA.

Пізніше глава регіону Малков підтвердив спалах «на території одного підприємства». З його слів, постраждалих немає.