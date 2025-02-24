РФ знову атакувала Одеський район дронами: є руйнування

Уночі російські війська знову атакували цивільну інфраструктуру Одеського району ударними дронами. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.



У передмісті Одеси осколками безпілотника пошкоджено припортову інфраструктуру, дах і вікна приватного будинку, а також легкові автомобілі. Загиблих і постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби.



Раніше 23 лютого російські військові поранили одного мирного мешканця Донецької області у Мирнограді.