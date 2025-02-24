Російські Z-канали опублікували відео чергового розстрілу українських військовополонених

Російські військові опублікували відео чергового розстрілу українських військовополонених. Ілюстративне фото

Російські військові, ймовірно, розстріляли українських військовополонених у Курській області. Відповідне відео поширюється у соціальних мережах, розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Лубінець додав, що, за словами одного з українських бійців, загиблі є воїнами 82-ї Буковинської десантно-штурмової бригади.

«На кадрах видно, як російський окупант свідомо стріляє в голову українському військовополоненому», — сказав омбудсман.

За словами Лубинця, розстріл українських військовополонених – черговий доказ нелюдської жорстокості російської армії.

«Відео, яке розповсюджується в соцмережах, свідчить про свідоме вбивство беззахисних українських військовополонених. Це грубе порушення Женевської конвенції та всіх норм міжнародного гуманітарного права», — зазначив Лубинець.

Уповноважений з прав людини вже звернувся із цього приводу до ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Раніше у Z-каналах з'явилося відео розстрілу українських полонених.

Відео було опубліковано у Z-каналах, у тому числі у каналі неонацистського формування ДШРГ «Русич». «Вирішення питання. Найпростіше = найправильніше», — сказано у повідомленні «Русича».

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На кадрах російський військовий допитує на камеру українця, який лежить на снігу. Той каже, що служить у 82-й бригаді, 6 роті, 2 батальйоні.

Після цього російський військовий стріляє полоненому в голову. Потім після слів «Де решта? Кінчай його» розстрілюють ще одного солдата.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні з серпня 2024 року зафіксувала 79 випадків страт українських бранців. У той же час Лубинець зазначив, що Україні вдалося офіційно підтвердити, що протягом минулого року загарбники розстріляли 109 українських військовополонених.