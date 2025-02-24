Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Російські Z-канали опублікували відео чергового розстрілу українських військовополонених

24 лютого 2025, 10:04

Російські Z-канали опублікували відео чергового розстрілу українських військовополонених

Російські військові опублікували відео чергового розстрілу українських військовополонених. Ілюстративне фото Російські військові опублікували відео чергового розстрілу українських військовополонених. Ілюстративне фото

Російські військові, ймовірно, розстріляли українських військовополонених у Курській області. Відповідне відео поширюється у соціальних мережах, розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Лубінець додав, що, за словами одного з українських бійців, загиблі є воїнами 82-ї Буковинської десантно-штурмової бригади.

«На кадрах видно, як російський окупант свідомо стріляє в голову українському військовополоненому», — сказав омбудсман.

За словами Лубинця, розстріл українських військовополонених – черговий доказ нелюдської жорстокості російської армії.

«Відео, яке розповсюджується в соцмережах, свідчить про свідоме вбивство беззахисних українських військовополонених. Це грубе порушення Женевської конвенції та всіх норм міжнародного гуманітарного права», — зазначив Лубинець.

Уповноважений з прав людини вже звернувся із цього приводу до ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Раніше у Z-каналах з'явилося відео розстрілу українських полонених.

Відео було опубліковано у Z-каналах, у тому числі у каналі неонацистського формування ДШРГ «Русич». «Вирішення питання. Найпростіше = найправильніше», — сказано у повідомленні «Русича».

Увага: жорстокі кадри (18+)!

На кадрах російський військовий допитує на камеру українця, який лежить на снігу. Той каже, що служить у 82-й бригаді, 6 роті, 2 батальйоні.

Після цього російський військовий стріляє полоненому в голову. Потім після слів «Де решта? Кінчай його» розстрілюють ще одного солдата.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні з серпня 2024 року зафіксувала 79 випадків страт українських бранців. У той же час Лубинець зазначив, що Україні вдалося офіційно підтвердити, що протягом минулого року загарбники розстріляли 109 українських військовополонених.

Читайте також:

"Новини Донбасу" у Telegram - лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Війна Курська область війська РФ розстріл полонених
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
21:00
Головне за день: Чому переселенці повертаються? Нічна атака на Україну
23:00
Головне за день: Три удари по Костянтинівці. Проект резолюції про війну в Україні сподобався РФ
16:16
У Донецьку вбито гендиректора притулку «ПіФ» Вікторію Васильєву — місцеві соцмережі
16:00
В окупованій Кадіївці померла онкохвора жінка — її доньці не дозволили приїхати для догляду за матір'ю
23:00
Головне за день: Новий варіант угоди про корисні копалини. Удар по Золочеву
16:16
Окупанти засудили 73-річного жителя ТОТ Запорізької області до 14 років
15:40
У Маріуполі дітей змушують дякувати російським військовим
12:13
На Луганщині росіяни відмивають мільярди рублів на «відновленні» міста, яке не постраждало від війни – ОВА
08:55
Партизани запустили онлайн-школу саботажу проти окупантів
23:00
Головне за день: Удар по Херсону. Україна готова до угоди із США
22:05
«ДНР»: Пушилін погрожує кадровими чистками через тотальні комунальні проблеми в окупованих містах
21:00
Псевдосудді з окупованого Донецька повідомили про підозру у держзраді
17:50
У Маріуполі триває «інвентаризація»: окупанти можуть присвоїти 170 багатоквартирних будинків
17:03
Росія запустила залізничне сполучення між Ростовом та Маріуполем. Навіщо це потрібно окупантам
14:14
У Бердянську партизани ліквідували заступника голови окупаційної адміністрації
11:34
В Азовському морі тоне суховантаж із кукурудзою під прапором Панами
09:57
В окупованому Бердянську вночі біля школи вибухнув автомобіль
23:00
Головне за день: «Гарантійна» місія для України. Удар по Одесі та Костянтинівці
14:57
В окупованому Маріуполі море забруднюється каналізаційними стоками
10:41
Росіяни почали проводити мобілізаційні заходи на окупованій частині Донецької області — ЦНС
усі новини
10:58
За добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини
10:40
У Києві без опалення залишилися 176 будинків через аварію на тепломережі
10:27
На російські нафту та газ Євросоюз витратив більше, ніж на допомогу Україні — The Guardian
10:21
РФ обстріляла північну частину Покровська: пошкоджено будинки
10:20
СБУ затримала двох агенток РФ, які коригували удари по ЗСУ на Донеччині
10:04
Російські Z-канали опублікували відео чергового розстрілу українських військовополонених
09:59
На Київщині через атаку РФ пошкоджено недобудовану багатоповерхівку: є постраждалий
09:49
РФ знову атакувала Одеський район дронами: є руйнування
09:25
Росіяни поранили мирного жителя Донеччини в Мирнограді
09:18
У Росії безпілотники атакували Рязанський НПЗ
08:57
У Повітряних силах повідомили подробиці нічної атаки РФ
08:42
В Україну прибули президент Єврокомісії та голова Євроради
22:31
США та Україна домовляються про права на корисні копалини: чого чекати від угоди
21:00
Головне за день: Чому переселенці повертаються? Нічна атака на Україну
17:23
Якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свою посаду я — готовий: Зеленський
16:31
На захоплених територіях України є корисні копалини на 350 млрд доларів — Свириденко
15:46
У районі Часового Яру росіянам стало легше наступати: в ОСУВ «Хортиця» назвали причину
14:42
Сили оборони знищили артилерію окупантів на ключовому напрямі
13:59
У Краматорському районі під час пожежі загинув чоловік
13:22
РФ ударила по Кривому Рогу: є жертва, постраждалі та багато пошкоджень
усі новини
ВІДЕО
Російські військові опублікували відео чергового розстрілу українських військовополонених. Ілюстративне фото Російські Z-канали опублікували відео чергового розстрілу українських військовополонених
24 лютого, 10:04
Дрони атакували нафтопереробний завод у російській Рязані. Фото: соцмережі У Росії безпілотники атакували Рязанський НПЗ
24 лютого, 09:18
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Фото: Euronews В Україну прибули президент Єврокомісії та голова Євроради
24 лютого, 08:42
Зеленський заявив про готовність залишити пост. Фото: скриншот Якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свою посаду я — готовий: Зеленський
23 лютого, 17:23
ЗСУ знищили артилерію росіян на ключовому напрямі. Фото: Генштаб Сили оборони знищили артилерію окупантів на ключовому напрямі
23 лютого, 14:42
РФ завдала Україні наймасштабнішої атаки. Фото: поліція Донеччини Зеленський про сьогоднішній удар: Росія завдала наймасштабнішої атаки з того часу, як іранські дрони почали бити по Україні
23 лютого, 11:58
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір