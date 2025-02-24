РФ обстріляла північну частину Покровська: пошкоджено будинки

Окупаційна армія РФ минулої доби, 23 лютого, вдарила по Покровську Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено будинки. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Як зазначається, о 04:00 росіяни завдали удару по приватному сектору північної частини Покровська. Пошкоджено житлові будинки.



Крім того, вчора надійшло повідомлення про те, що 22 лютого о 22:00 російські загарбники атакували село Гришине. Пошкоджено приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що 23 лютого російські військові поранили одного мирного мешканця Донецької області у Мирнограді.