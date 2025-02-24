На російські нафту та газ Євросоюз витратив більше, ніж на допомогу Україні — The Guardian

Минулого року країни Євросоюзу витратили на російську нафту та газ більше, ніж на допомогу Україні. Ілюстративне фото

Минулого року країни Європейського союзу витратили на російські енергоресурси більше, ніж на допомогу Україні. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Зазначається, що у 2024 році країни ЄС закупили російську нафту та газ на 21,9 млрд євро, що перевищило обсяг фінансової підтримки України, що становив 18,7 млрд євро.

Видання також зазначає, що з початку війни доходи Росії від експорту викопного палива наближаються до трильйона євро, оскільки країна знаходить способи обходу санкцій.

Раніше повідомлялося, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та голова Європейської Ради Антоніу Кошта 24 лютого прибули до Києва. Мета візиту — участь у зустрічі лідерів країн-партнерів, присвяченій третій річниці початку повномасштабної російської агресії, на якій обговорять мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки.