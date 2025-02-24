У Києві без опалення залишилися 176 будинків через аварію на тепломережі

У Києві на проспекті Академіка Глушкова виявлено пошкодження магістральної тепломережі, через що без опалення залишилися 176 житлових будинків, дві поліклініки та 18 навчальних закладів. Про це йдеться в заяві КМДА.



Як повідомили в «Київтеплоенерго», пошкодження сталося без витоку теплоносія на поверхню. На час ремонтних робіт теплопостачання тимчасово зупинено в мікрорайонах Теремки-1, Теремки-2 і частково на проспекті Голосіївському.



«На місці працюють аварійні бригади та спеціальна техніка. Відновити теплопостачання планують протягом доби», - попередили в комунальному підприємстві.

Нагадаємо, McDonald's біля станції метро «Лук'янівська» в Києві знову відкрився після відновлення, яке тривало майже місяць після обстрілу.