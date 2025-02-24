Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські військові за минулу добу, 23 лютого, атакували низку населених пунктів Донецької області. У регіоні багато ушкоджень. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під російський удар потрапили чотири райони регіону:



Волноваський район. У Комарі 1 будинок зруйновано і 7 пошкоджено.





Покровський район. У Мирнограді поранено людину, пошкоджено автомобіль. У Покровську пошкоджено приватний будинок.





Краматорський район. У Костянтинівці пошкоджено 7 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, крамницю, гараж, 11 автомобілів, лінію електропередач і 2 газогони; в Іванопіллі пошкоджено багатоповерхівку.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 10 будинків.



Раніше ми писали, що 23 лютого російські військові поранили одного мирного мешканця Донецької області у Мирнограді.