НПЗ у Рязані частково призупинив роботу після атаки дронів

Установку первинної переробки нафти пошкоджено на Рязанському НПЗ після атаки безпілотників. Про це із посиланням на джерела пише видання ASTRA.

Зазначається, що внаслідок нічної атаки БПЛА по об'єкту «Рязанської нафтопереробної компанії» спалахнула установка з первинної переробки нафти. Всього об'єкт атакували 3 безпілотники, площа пожежі склала 100 квадратних метрів.

«Завод частково призупинив роботу», — пише видання.

Глава регіону Малков підтвердив спалах «на території одного підприємства». З його слів, постраждалих немає. Гентшаб також підтвердив атаку на НПЗ.

Це вже третя атака на Рязанський НПЗ із початку 2025 року. До цього завод Рязанської нафтопереробної компанії був атакований у ніч проти 24 січня, потім — у ніч проти 26 січня.