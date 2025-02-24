В Росії вражені стратегічні об'єкти — Генштаб

У ніч на 24 лютого було завдано поразки Рязанському НПЗ. Фото: скріншот

У Генеральному штабі підтвердили удар по Рязанському нафтопереробному заводу та нафтобазі в Тульській області РФ. На об'єктах спалахнула пожежа.



«Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 24 лютого 2025 року завдали поразки Рязанському нафтопереробному заводу в Рязанській області, який задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ», — йдеться у співпраці РФ».



Відомо про щонайменше 5 вибухів у районі ціллі. Попередньо, виникла пожежа в районі встановлення первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6.



Крім того, 23 лютого підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України вразили нафтобазу — зафіксовано пожежу в районі ФДКУ комбінат «8 березня» у Тульській області РФ.



Раніше ми писали, що установка первинної переробки нафти пошкоджена на Рязанському НПЗ після атаки безпілотників.