За три роки повномасштабної війни у Краматорську загинули понад 100 осіб

У Краматорську росіяни вбили 108 людей. Фото: Краматорська ГВА

З початку повномасштабної війни у Краматорську Донецької області загинули понад 100 цивільних. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



За три роки повномасштабної війни росіяни обстріляли місто 255 разів, за цей час загинули 108 осіб, отримав поранення — 451 мешканець.



У відомстві зазначили, що російські загарбники зруйнували п'ять багатоквартирних житлових будинків, 53 приватні будинки, п'ять навчальних закладів та три лікарні.



Крім того, армія РФ пошкодила ракетними ударами:



- багатоквартирних житлових будинків — 574;



- приватних житлових будинків — 2139;



- навчальних закладів — 59;



- закладів охорони здоров'я — 17;



- установ культури та спорту — 18.



Раніше ми писали, що 23 лютого російські військові поранили одного мирного мешканця Донецької області у Мирнограді.