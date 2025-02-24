За три роки повномасштабної війни у Краматорську загинули понад 100 осіб

З початку повномасштабної війни у Краматорську Донецької області загинули понад 100 цивільних. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.
За три роки повномасштабної війни росіяни обстріляли місто 255 разів, за цей час загинули 108 осіб, отримав поранення — 451 мешканець.
У відомстві зазначили, що російські загарбники зруйнували п'ять багатоквартирних житлових будинків, 53 приватні будинки, п'ять навчальних закладів та три лікарні.
Крім того, армія РФ пошкодила ракетними ударами:
- багатоквартирних житлових будинків — 574;
- приватних житлових будинків — 2139;
- навчальних закладів — 59;
- закладів охорони здоров'я — 17;
- установ культури та спорту — 18.
Раніше ми писали, що 23 лютого російські військові поранили одного мирного мешканця Донецької області у Мирнограді.
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