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В окупованому Маріуполі воду подаватимуть шість годин на добу

24 лютого 2025, 14:14

В окупованому Маріуполі воду подаватимуть шість годин на добу

В окупованому Маріуполі воду подаватимуть шість годин на добу

У Маріуполі запровадять графік подачі води – вона подаватиметься шість годин на добу. Про це пише російський телеграм-канал Mash.

Зазначається, що з 3 березня в окупованому Маріуполі воду подаватимуть за розкладом. Повноцінна подача буде лише двічі на день: з 6:00 до 9:00 та з 18:00 до 21:00. В решту часу тиск у трубах буде знижено.

Голова місцевого підрозділу «Води Донбасу» Сергій Коваль заявив, що «це вимушений захід». За його словами, через малосніжну зиму значно обміліло Старо-Кримське водосховище, яке постачає місто водою.

Маріупольці вже стикаються з проблемами водопостачання – городяни скаржаться на слабкий натиск, перебої та погану якість води. Впровадження графіка може ще більше ускладнити ситуацію.

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