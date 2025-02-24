Ворожі БПЛА зафіксовано в небі над трьома областями України

ЗС РФ, можливо, готуються до удару по Україні в річницю повномасштабного вторгнення. Фото: ПС ЗСУ

На кордоні Київської та Чернігівської областей помічено розвідувальний безпілотник. Ще один ворожий БПЛА зафіксовано в акваторії Чорного моря біля узбережжя Одеської області. Про це повідомляє моніторинговий канал ворожої авіації Monitor.



Раніше сьогодні об 11:08 було зафіксовано зліт російського МіГ-31К — носія надзвукової ракети Х-47М2 «Кинджал». Цей літак становить загрозу для всіх регіонів України.



Крім того, фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов (позивний «Флеш») повідомив, що на висоті понад 3 км за 80 км від Білорусі та 180 км від Росії летить безпілотник «Орлан».







За його словами, на такій висоті дрон може управлятися за прямим радіоканалом із РФ. Він також зазначив, що останніми днями фіксується активна повітряна розвідка півночі Київської області.



Не виключено, що в третю річницю повномасштабного вторгнення РФ окупанти готують ракетний удар.

Нагадаємо, у ніч на 24 лютого війська Росії атакували Україну 185 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.