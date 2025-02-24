Філашкін призначив тимчасового виконувача обов'язків керівника обласного департаменту освіти: що про неї відомо

На Донеччині призначили нову керівницю обласного департаменту освіти. Фото: Вадим Філашкін

У Донецькій області призначили виконувача обов'язків керівника обласного департаменту освіти. Цю посаду обійняла Юлія Бурцева, яка раніше була ректором Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Представив виконувачку обов'язків очільниці департаменту освіти і науки Донецької ОДА Юлію Бурцеву», — написав він 24 лютого.





За словами Філашкіна, зараз перед Бурцевою стоїть низка завдань, спрямованих на збереження та розвиток системи освіти Донеччини.



Серед них — відкриття офлайн-шкіл, модернізація професійно-технічної та професійної освіти, підтримка вищих навчальних закладів, збереження людського потенціалу, створення єдиної наскрізної системи національно-патріотичного та цивільного виховання дітей та молоді.



«Юлія Олександрівна — досвідчений управлінець та висококваліфікований педагог. Її професійний шлях тісно пов’язаний з освітньою галуззю Донеччини. Вона очолювала Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, де проявила себе як ефективний керівник та ініціатор змін», — резюмував голова адміністрації.



Раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський підписав розпорядження №9/2025-рп від 19 лютого про звільнення Сергія Боєвського з посади начальника Дружківської міської військової адміністрації та призначення нового керівника.