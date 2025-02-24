У Брянській області загинув російський офіцер, ще один поранений

У Брянській області один російський військовий загинув, ще один дістав поранення. Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.



За даними джерела, 20 лютого 27-річний десантник підірвався на протипіхотній міні на позиціях біля села Ломаківка в Стародубському районі. У результаті він втратив стопу.



Наступного дня, 21 лютого, Збройні сили України завдали мінометного удару по позиціях російських військ у районі селища Новокирилівка.

У результаті загинув 35-річний молодший лейтенант 1-го мотострілецького батальйону. Інцидент стався всього за 2,5 км від кордону з Україною. Руйнувань у населених пунктах зафіксовано не було.

Нагадаємо, 30 січня 2025 року, у Брянській області РФ дрони атакували нафтову станцію.