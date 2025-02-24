У Слов'янську лунали вибухи

У Слов'янську Донецької області 24 лютого кілька хвилин тому лунали вибухи. Над містом видніється дим. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Як повідомляють, під удар потрапив житловий район Черевківка.
Крім того, за попередньою інформацією, у місті серйозні пошкодження, є постраждалі та жертви.
Раніше ми писали, що вранці 23 лютого російські військові обстріляли приватний сектор Слов'янська на Донеччині. Загиблих та постраждалих немає.
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