Війська РФ повернулися до грудневих темпів просування в Україні

Російська армія повернулася до грудневих темпів наступу в Україні. Ілюстративне фото

Російська армія за тиждень зуміла захопити майже 90 квадратних кілометрів території в Україні. Це рекордний тижневий показник з грудня 2024 року, свідчать дані українського OSINT-проекту DeepState. Про це пише «Агентство. Новини».

Зазначається, що цих успіхів ЗС РФ вдалося досягти за рахунок просування в районах Курахового та Великої Новоселівки Донецької області, пояснили «Агентству» військові аналітики.

За даними DeepState, більшість захопленої території — близько 70 кв. км — припала на околиці Курахова та Великої Новоселівки Донецької області.

Востаннє територію більшої площі за тиждень російські війська захоплювали у грудні 2024 року — за тиждень із 16 по 22 грудня їм вдалося зайняти 116 кв. км. У січні темпи просування Росії в Україні були вже нижчими – 80-82 кв. км на тиждень. Лютий для російської армії до цього складався невдало, в один з тижнів темпи просування падали до рекордно низького показника з червня 2024 року.

Втім, нинішні темпи, як і раніше, далекі від швидкості просування, яка мала російська армію в листопаді. Тоді за тиждень Росія займала від 124 до 235 кв. км.

Зростання темпів Росії в Україні пов'язане з ліквідацією «Курахівського мішку» — району на захід від Курахового, де ЗСУ останні тижні тримали оборону в півокруженні, пояснив «Агентству» військовий аналітик Кирило Михайлов. Крім того, російській армії вдалося досягти певних успіхів у районі Великої Новосілки, сказав військовий експерт Ян Матвєєв.

«Це показує, що у російської армії залишаються сили для досягнення значних тактичних успіхів, принаймні на окремих напрямках, проте, швидше за все, як і раніше, відсутні ресурси для переведення цих успіхів на оперативний рівень», — вважає Михайлов.

Експерт вважає малоймовірним подальше просування ЗС РФ із тією ж швидкістю. «Ми не побачили якогось масштабного наступу далі на захід "на плечах" українських частин, що відступають. Очевидно, українцям вдалося організувати оборону, як кажуть у армійських зведеннях, "на вигідніших рубежах"», — пояснив він.

Видання зазначає, що збільшення активності російської армії в Україні може бути пов'язане з наближенням переговорів щодо України, які можуть закінчитися перемир'ям. Ці тижні можуть бути останньою можливістю змінити лінію зіткнення.