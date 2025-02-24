Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Війська РФ повернулися до грудневих темпів просування в Україні

24 лютого 2025, 16:45

Війська РФ повернулися до грудневих темпів просування в Україні

Російська армія повернулася до грудневих темпів наступу в Україні. Ілюстративне фото Російська армія повернулася до грудневих темпів наступу в Україні. Ілюстративне фото

Російська армія за тиждень зуміла захопити майже 90 квадратних кілометрів території в Україні. Це рекордний тижневий показник з грудня 2024 року, свідчать дані українського OSINT-проекту DeepState. Про це пише «Агентство. Новини».

Зазначається, що цих успіхів ЗС РФ вдалося досягти за рахунок просування в районах Курахового та Великої Новоселівки Донецької області, пояснили «Агентству» військові аналітики.

За даними DeepState, більшість захопленої території — близько 70 кв. км — припала на околиці Курахова та Великої Новоселівки Донецької області.

Востаннє територію більшої площі за тиждень російські війська захоплювали у грудні 2024 року — за тиждень із 16 по 22 грудня їм вдалося зайняти 116 кв. км. У січні темпи просування Росії в Україні були вже нижчими – 80-82 кв. км на тиждень. Лютий для російської армії до цього складався невдало, в один з тижнів темпи просування падали до рекордно низького показника з червня 2024 року.

Втім, нинішні темпи, як і раніше, далекі від швидкості просування, яка мала російська армію в листопаді. Тоді за тиждень Росія займала від 124 до 235 кв. км.

Зростання темпів Росії в Україні пов'язане з ліквідацією «Курахівського мішку» — району на захід від Курахового, де ЗСУ останні тижні тримали оборону в півокруженні, пояснив «Агентству» військовий аналітик Кирило Михайлов. Крім того, російській армії вдалося досягти певних успіхів у районі Великої Новосілки, сказав військовий експерт Ян Матвєєв.

«Це показує, що у російської армії залишаються сили для досягнення значних тактичних успіхів, принаймні на окремих напрямках, проте, швидше за все, як і раніше, відсутні ресурси для переведення цих успіхів на оперативний рівень», — вважає Михайлов.

Експерт вважає малоймовірним подальше просування ЗС РФ із тією ж швидкістю. «Ми не побачили якогось масштабного наступу далі на захід "на плечах" українських частин, що відступають. Очевидно, українцям вдалося організувати оборону, як кажуть у армійських зведеннях, "на вигідніших рубежах"», — пояснив він.

Видання зазначає, що збільшення активності російської армії в Україні може бути пов'язане з наближенням переговорів щодо України, які можуть закінчитися перемир'ям. Ці тижні можуть бути останньою можливістю змінити лінію зіткнення.

Читайте також:

"Новини Донбасу" у Telegram - лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Росія Війна Україна просування війск рф
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:45
Війська РФ повернулися до грудневих темпів просування в Україні
14:14
В окупованому Маріуполі воду подаватимуть шість годин на добу
21:00
Головне за день: Чому переселенці повертаються? Нічна атака на Україну
23:00
Головне за день: Три удари по Костянтинівці. Проект резолюції про війну в Україні сподобався РФ
16:16
У Донецьку вбито гендиректора притулку «ПіФ» Вікторію Васильєву — місцеві соцмережі
16:00
В окупованій Кадіївці померла онкохвора жінка — її доньці не дозволили приїхати для догляду за матір'ю
23:00
Головне за день: Новий варіант угоди про корисні копалини. Удар по Золочеву
16:16
Окупанти засудили 73-річного жителя ТОТ Запорізької області до 14 років
15:40
У Маріуполі дітей змушують дякувати російським військовим
12:13
На Луганщині росіяни відмивають мільярди рублів на «відновленні» міста, яке не постраждало від війни – ОВА
08:55
Партизани запустили онлайн-школу саботажу проти окупантів
23:00
Головне за день: Удар по Херсону. Україна готова до угоди із США
22:05
«ДНР»: Пушилін погрожує кадровими чистками через тотальні комунальні проблеми в окупованих містах
21:00
Псевдосудді з окупованого Донецька повідомили про підозру у держзраді
17:50
У Маріуполі триває «інвентаризація»: окупанти можуть присвоїти 170 багатоквартирних будинків
17:03
Росія запустила залізничне сполучення між Ростовом та Маріуполем. Навіщо це потрібно окупантам
14:14
У Бердянську партизани ліквідували заступника голови окупаційної адміністрації
11:34
В Азовському морі тоне суховантаж із кукурудзою під прапором Панами
09:57
В окупованому Бердянську вночі біля школи вибухнув автомобіль
23:00
Головне за день: «Гарантійна» місія для України. Удар по Одесі та Костянтинівці
усі новини
18:23
Російські окупанти завдали три удари по Краматорську, є постраждалий
17:57
ЗСУ знищили російських штурмовиків, які ховалися у зруйнованих будинках у Часовому Яру
17:25
РФ вдарила по Слов'янську: є жертва, кількість постраждалих може зрости
17:20
У Краматорську та Дружківці пролунали вибухи
17:00
Російська армія просунулася у Білогорівці – DeepState
16:45
Війська РФ повернулися до грудневих темпів просування в Україні
16:31
У Слов'янську лунали вибухи
16:06
У Брянській області загинув російський офіцер, ще один поранений
15:28
Філашкін призначив тимчасового виконувача обов'язків керівника обласного департаменту освіти: що про неї відомо
15:13
Ворожі БПЛА зафіксовано в небі над трьома областями України
14:44
Кількість поранених у Цупівці зросла до чотирьох, є руйнування
14:14
В окупованому Маріуполі воду подаватимуть шість годин на добу
13:41
У Кремлі хочуть домогтися заборони обміну розвідданими між США та Україною — WSJ
13:39
За три роки повномасштабної війни у Краматорську загинули понад 100 осіб
13:25
Поранений окупант намагався обдурити український дрон
12:51
В Росії вражені стратегічні об'єкти — Генштаб
12:27
Війська РФ завдали удару КАБом по Харківському району: є постраждалі та пожежі
12:18
У Вашингтоні Макрон і Стармер спробують переконати Трампа не вести двосторонні переговори з РФ — The Times
11:58
У Челябінську біля аеродрому Шагол знищено автомобіль офіцера ПКС РФ
11:40
НПЗ у Рязані частково призупинив роботу після атаки дронів
усі новини
ВІДЕО
Удар по дому з російськими окупантами у Часовому Яру. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили російських штурмовиків, які ховалися у зруйнованих будинках у Часовому Яру
24 лютого, 17:57
Вибухи у Слов'янську 24 лютого. Фото: соцмережі У Слов'янську лунали вибухи
24 лютого, 16:31
Поранений окупант намагався обдурити український дрон. Фото: кадр із відео Поранений окупант намагався обдурити український дрон
24 лютого, 13:25
НПЗ у Рязані частково призупинив роботу після атаки дронів НПЗ у Рязані частково призупинив роботу після атаки дронів
24 лютого, 11:40
Російські військові опублікували відео чергового розстрілу українських військовополонених. Ілюстративне фото Російські Z-канали опублікували відео чергового розстрілу українських військовополонених
24 лютого, 10:04
Дрони атакували нафтопереробний завод у російській Рязані. Фото: соцмережі У Росії безпілотники атакували Рязанський НПЗ
24 лютого, 09:18
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір