РФ вдарила по Слов'янську: є жертва, кількість постраждалих може зрости

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: Вадим Філашкін

Внаслідок російського удару по Слов'янську 24 лютого відомо про одного загиблого. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, близько 16:00 пролунали два вибухи, у місті є пошкодження.



«Точно відомо про одного загиблого, але остаточна кількість постраждалих може бути більшою», — написав він.





Наразі фахівці займаються ліквідацією наслідків атаки, а всім постраждалим надається допомога.



Оновлено. Начальник Слов’янської МВА Вадим Лях додав, що росіяни

атакували мікрорайон Черевківка. Є інформація про влучання в школу.





«Також пошкоджені торгівельні павільйони. На даний час відомо про одну поранену і одну загиблу людину», — розповів він



Раніше ми писали, що у місті лунали вибухи.