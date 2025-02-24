РФ вдарила по Слов'янську: є жертва, кількість постраждалих може зрости

Внаслідок російського удару по Слов'янську 24 лютого відомо про одного загиблого. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, близько 16:00 пролунали два вибухи, у місті є пошкодження.
«Точно відомо про одного загиблого, але остаточна кількість постраждалих може бути більшою», — написав він.
Наразі фахівці займаються ліквідацією наслідків атаки, а всім постраждалим надається допомога.
Оновлено. Начальник Слов’янської МВА Вадим Лях додав, що росіяни
атакували мікрорайон Черевківка. Є інформація про влучання в школу.
«Також пошкоджені торгівельні павільйони. На даний час відомо про одну поранену і одну загиблу людину», — розповів він
Раніше ми писали, що у місті лунали вибухи.
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