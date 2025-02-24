Російські окупанти завдали три удари по Краматорську, є постраждалий

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська МВА

Російські війська 24 лютого тричі обстріляли Краматорськ Донецької області. Внаслідок ударів одна людина отримала поранення, також є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



«Під ударом опинились: приватний сектор, складські забудови, природний ландшафт», — йдеться у повідомленні.



За попередньою інформацією, постраждала одна людина.



На місці атаки працюють усі відповідні служби.



Раніше ми писали, що росіяни вдарили по Слов'янську.