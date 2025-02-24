Обстріл Слов'янська: на місто скинули дві авіабомби, кількість поранених зросла

Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: «Новини Донбасу»

Кількість поранених внаслідок російських ударів по Слов'янську зросла до двох людей. Про це стало відомо із повідомлення голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.



Війська РФ завдали двох ударів по місту, влучили у магазин та адміністративну будівлю. Пошкоджені 14 приватних будинків, вісім нежитлових приміщень та п'ять автомобілів.



На місці працюють рятувальники, поліція та вибухотехніки.



У пресслужбі Національної поліції в Донецькій області уточнили, що росіяни вдарили по Слов'янську двома авіабомбами УМПБ Д-30 СН.



З-під завалів торговельного закладу дістали тіло жінки.

Нагадаємо, що раніше були відомо про одну загиблу та одну поранену людину.