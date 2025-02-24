Головне за день: Обстріл Слов'янська. Перший день форуму «Україна: 2025 рік»

Політика



Президент Франції та прем'єр-міністр Великобританії домовилися , що координуватимуть свої дії під час зустрічей з президентом США, пише The Times з посиланням на високопоставлені дипломатичні джерела. Газета повідомляє, що на думку Стармера та Макрона, настав «вирішальний момент» для глобальної безпеки.



Росія хоче домогтися заборони обміну розвідувальними даними між США та Україною, пише американське видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела. Також Кремль бачить перевагу у затягнутих переговорах — «вони вже перемогли, оскільки домоглися відміни ізоляції та допоможе висувати дедалі жорсткіші вимоги у разі нових досягнень».



Україна та США продовжують переговори щодо меморандуму про допомогу та розробку природних ресурсів. Київ наполягає на включенні до документа гарантій безпеки, а Вашингтон підтверджує готовність інвестувати без обтяження країни новими боргами. У рамках підготовки угоди Україна розпочала аудит надр та планує захист легального бізнесу у добувній сфері. Президент Володимир Зеленський запропонував створити спільний фонд 50/50, включаючи заморожені російські активи, а американська сторона очікує на підписання документа вже цього тижня. «Новини Донбасу» зібрали головні тези щодо угоди США та України за підсумками першого дня форуму «Україна: 2025 рік».



Суспільство



У Маріуполі запровадять графік подачі води – вона подаватиметься шість годин на добу. За словами голови «підрозділу» компанії «Вода Донбасу» Сергія Коваля, через малосніжну зиму значно обміліло Старо-Кримське водосховище, яке забезпечує місто водою.



Бойові дії



Війська РФ завдали двох ударів по Слов'янську , потрапили до магазину та адміністративної будівлі, поранено двох людей. Пошкоджено 14 приватних будинків, вісім нежитлових приміщень та п'ять автомобілів. Ще троє людей постраждали в Краматорську .Число постраждалих внаслідок удару по селу Цупівка Харківського району побільшало до чотирьох.



Російські Z-канали опублікували відео чергового розстрілу українських військовополонених, ймовірно, у Курській області. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець розповів, що загиблі є воїнами 82-ї Буковинської десантно-штурмової бригади.



Російська армія за тиждень зуміла захопити майже 90 квадратних кілометрів території в Україні. Це рекордний тижневий показник із грудня 2024 року, свідчать дані українського OSINT-проекту DeepState.



Українські сили вдарили по Рязанському нафтопереробному заводу та нафтобазі в Тульській області РФ. Відомо про щонайменше 5 вибухів. Попередньо виникла пожежа в районі встановлення первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6. Крім того, 23 лютого ЗСУ вразили нафтобазу — зафіксовано пожежу в районі ФДКУ комбінат «8 березня» у Тульській області РФ.