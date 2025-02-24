Трамп відповів, чи може Україна повернути частину окупованих територій

Президент США Дональд Трамп. Фото: особиста сторінка Трампа у Фейсбук

Питання територіальних поступок України буде частиною переговорів щодо закінчення війни проти Росії. Про це заявив президент США Дональд Трамп перед переговорами з президентом Франції Еммануелем Макроном у Білому домі, передає видання «Європейська правда».



За його словами, Україні непросто буде повернути окуповані території.



«Я скажу: «Так, можливо, їх (повернути – ред.) частину. Але це непросто зробити», – наголосив Трамп.

Нагадаємо, що перед переговорами з Макроном Дональд Трамп також заявив, що він може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Білому Домі вже цього чи наступного тижня.