Два Ту-95МС злетіли з аеродрому «Оленья»: можливі пуски ракет

Сьогодні о 01:30 було зафіксовано два злети стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Оленья». Про це повідомляє моніторинговий канал ворожої авіації Monitor.



За наявною інформацією, літаки рухаються в південно-східному напрямку в бік Каспійського регіону РФ.

У разі виконання бойового вильоту:

Входження в повітряний простір Саратовської області очікується близько 04:00.

Досягнення Каспійського регіону прогнозується до 05:30.

Про фактичні загрози та можливий розвиток подій Monitor повідомлятиме додатково.

Раніше повідомлялося, не виключено, що в третю річницю повномасштабного вторгнення РФ окупанти готують ракетний удар.