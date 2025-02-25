Два Ту-95МС злетіли з аеродрому «Оленья»: можливі пуски ракет

Сьогодні о 01:30 було зафіксовано два злети стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Оленья». Про це повідомляє моніторинговий канал ворожої авіації Monitor.
За наявною інформацією, літаки рухаються в південно-східному напрямку в бік Каспійського регіону РФ.
У разі виконання бойового вильоту:
Про фактичні загрози та можливий розвиток подій Monitor повідомлятиме додатково.
Раніше повідомлялося, не виключено, що в третю річницю повномасштабного вторгнення РФ окупанти готують ракетний удар.
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