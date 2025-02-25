ЗСУ знищили рідкісну установку С-300В та ліквідували екіпаж

ЗСУ знищили установку С-300В. Фото: кадр із відео

На Запорізькому напрямку українські військові знищили рідкісну пускову установку 9А83 ЗРС С-300В, скинувши боєприпас із дрона. Відео наслідків атаки опублікував телеграм-канал «Exilenova+».



Після удару дрон залишився в зоні ураження, щоб зафіксувати розвиток подій. Незабаром двоє російських окупантів з екіпажу установки підійшли до місця удару, щоб з'ясувати, що сталося.



У результаті повторної атаки обох було ліквідовано. Цей інцидент — ще один приклад успішного використання дронів у боротьбі з російською технікою та живою силою на окупованих територіях.

Нагадаємо, український опір «АТЕШ» зафіксував транспортування ракет до комплексу ППО С-300 у Криму.