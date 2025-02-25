Втрати РФ за добу: 1 300 військових та 26 артилерійських систем

За минулу добу втрати російських загарбників становили 1 300 осіб. Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.
Також українські воїни знешкодили п'ять танків, 11 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем і два засоби ППО.
Крім того, ЗСУ збили 122 БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також знищили 138 автомобілів і дві одиниці спеціальної техніки.
Раніше Сили оборони України знищили рідкісну російську установку С-300В та ліквідували двох членів її екіпажу.
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