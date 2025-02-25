У Сумах РФ атакувала житловий сектор: пошкоджено будинки, є поранені

У Сумах рятувальники обстежили територію, по якій ворог завдав удару. 25 лютого російські безпілотники знову атакували житловий сектор міста. Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Сумській області.
На місця влучань оперативно прибули рятувальники, обстежили територію та надали невідкладну допомогу постраждалим.
У Сумах РФ атакувала житловий сектор. Фото: ДСНС Сумщини
Унаслідок атаки в трьох багатоповерхових будинках та інших будівлях вибуховою хвилею вибито 148 вікон. За попередньою інформацією, поранення дістали двоє людей.
Раніше кількість поранених внаслідок російських ударів по Слов'янську зросла до двох людей.
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