Держсекретар США назвав «ворожою» резолюцію ООН, яка засуджує вторгнення РФ в Україну

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: ABC News

Сполучені Штати Америки вчора проголосували проти резолюції ООН, яка засуджує вторгнення РФ в Україну, вважаючи її «ворожою» та перешкодою для переговорів про припинення війни.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю виданню Breitbart повідомив держсекретар США Марко Рубіо.

За його словами, ООН має повернутися до своєї статутної місії — «запобігання та припинення війн і конфліктів».

Крім того, Рубіо заявив, що Вашингтон під час наступних переговорів планує обговорити, на що готова піти Москва для врегулювання конфлікту в Україні.

Раніше повідомлялося, що президенти США та України Дональд Трамп та Володимир Зеленський можуть зустрітися у Білому домі вже найближчим часом.