Сьогодні пройде друга зустріч делегацій Росії та США у Саудівській Аравії — ЗМІ

Фото з першої зустрічі делегацій США та Росії у Саудівській Аравії. Джерело: ТАСС

У вівторок представники Росії та США знову зустрінуться у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді для обговорення майбутнього України, пише німецьке видання Die Zeit із посиланням на дипломатичні джерела.

Переговори в Ер-Ріяді стануть продовженням зустрічі делегацій Росії та США на чолі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та держсекретарем Марко Рубіо минулого тижня, повідомили джерела видання.

Друга зустріч у Саудівській Аравії відбудеться наступного дня після візиту президента Франції Емманюеля Макрона до Вашингтона до президента США Дональда Трампа. Після неї Макрон заявив про можливе припинення вогню в Україні протягом кількох тижнів.

У понеділок Рубіо в інтерв'ю виданню Breitbart News заявив, що наступним кроком буде зустріч із представниками Росії, на якій буде зроблено спробу «окреслити, що потрібно Росії, щоб зупинити війну». При цьому він не уточнив, у який термін може відбутися зустріч.

Перша зустріч делегацій Росії та США відбулася в Саудівській Аравії минулого вівторка. Вона тривала близько чотирьох годин.

За словами помічника президента Росії Юрія Ушакова, учасники домовилися про підготовку зустрічі Путіна та Трампа, розвиток двосторонніх відносин, озвучили свої «принципові підходи щодо України» та домовилися «враховувати інтереси один одного». Ушаков додав, що саміт за участю Трампа та Путіна навряд чи відбудеться наступного тижня.