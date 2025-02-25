Армія РФ двічі обстріляла Покровськ: пошкоджено будинки та зруйновано магазин

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Покровську Донецької області. Минулої доби, 24 лютого, пошкоджено торгові павільйони та житлові будинки. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Близько 11.20 стався обстріл (тип озброєння встановлюється) північної частини міста, внаслідок якого невідомий бойовий снаряд потрапив на город приватного домоволодіння і не розірвався. Пошкодження та руйнування відсутні», — йдеться у повідомленні.



Крім того, близько 12:00 російські війська завдали удару по центральній частині Покровська. Відомо, що пошкоджено вісім житлових будинків, зруйновано магазин «АТБ», а також пошкоджено торгові павільйони.



Інформація про постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що 24 лютого російські війська вбили одного мирного мешканця Донецької області у Слов'янську.