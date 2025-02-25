За добу росіяни обстріляли чотири райони Донеччини: десятки пошкоджених будинків

Росіяни атакували Донетичну. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупаційні війська минулої доби, 24 лютого, атакували низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, газопроводи та автомобілі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під російський удар потрапили чотири райони:





Волноваський район. У Комарі пошкоджено 5 будинків; у Федорівці поранено людину, пошкоджено 4 будинки.





Покровський район. У Покровську пошкоджено 9 приватних будинків і крамницю.





Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, ще 2 — у Зарічному. У Слов'янську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 14 приватних будинків, 8 нежитлових приміщень і 5 автомобілів. У Краматорську поранено 2 людини. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 28 приватних будинків, 2 лінії електропередач, 2 газогони і 2 автівки; в Іванопіллі пошкоджено 8 будинків.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.



Раніше ми писали, що окупанти продовжують завдавати ударів по Покровську Донецької області. Минулої доби, 24 лютого, пошкоджено торгові павільйони та житлові будинки.