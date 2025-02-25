Дрони ЗСУ знищили піхоту РФ на Покровському напрямку

Дрони ЗСУ б'ють піхоту РФ на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

Оператори дронів 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської продовжують ліквідацію російської піхоти на Покровському напрямку. Про результати успішних ударів повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».



«Дефрагментація окупантів силами 1-го батальйону 155-ї ОМБр. Один із загарбників вирішив прогулятися українським полем із мішками - ймовірно, "денацифікував" чергову пральну машину. Тепер же його самого в чорному мішку відправлять до рідного Защокіно», - йдеться в повідомленні бійців.

Українські захисники успішно відбили 28 штурмових атак противника в районах населених пунктів Водяне Друге, Промінь, Покровськ, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Молодецьке, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, Тарасівка та Улакли.