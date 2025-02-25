У Краматорській МВА уточнили інформацію про російський удар по місту 24 лютого

Наслідки обстрілу Краматорська 24 лютого. Фото: Донецька ОВА

Вчора, 24 лютого, російські війська двічі атакували Краматорську громаду, повідомила міська військова адміністрація (МВА).

Зазначається, що перший удар стався о 12:10 — внаслідок атаки ударного безпілотника спалахнула господарська споруда, також пошкоджені вікна у приватних житлових будинках.

Другий обстріл стався між 16:20 та 16:25. Агресор завдав авіаудару, застосувавши три керовані авіабомби.

«Була вражена відкрита місцевість, складські приміщення, а також житловий сектор», — йдеться в повідомленні.

Зафіксовано пошкодження 18 приватних будинків, трьох багатоповерхівок, нежитлових споруд та трьох автомобілів.

Внаслідок обстрілів поранення дістали дві особи. Їм надано медичну допомогу, зазначили у Краматорській МВА.