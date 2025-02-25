Російські окупанти атакували Костянтинівську громаду: пошкоджено будинки

Російські війська у вівторок вранці, 25 лютого, обстріляли Костянтинівську громаду на Донеччині. Відомо, що пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
«О 05:00 відбувся один ворожий авіаудар по Іванопільському старостинському округу. Внаслідок чого постраждалі відсутні», — зазначив він.
За словами Горбунова, пошкоджено 8 фасадів приватних будинків.
Раніше ми писали, що окупанти продовжують завдавати ударів по Покровську Донецької області. Минулої доби, 24 лютого, пошкоджено торгові павільйони та житлові будинки.
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