У Дружківці горів приватний будинок: пожежники врятували двох людей

У Дружківці спалахнула пожежа. Фото: ДСНС

У Дружківці Краматорського району Донецької області вночі 25 лютого у приватному будинку спалахнула пожежа. Пожежний екіпаж врятував двох людей. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«На місці події рятувальники встановили, що горить дах будинку. Під час гасіння вогню пожежники винесли з палаючої будівлі 64-річну жінку та 76-річного чоловіка», — йдеться у повідомленні.





Постраждалих госпіталізували до місцевої лікарні, медики поставили попередній діагноз — отруєння чадним газом.



Рятувальники ліквідували пожежу о 04.09 на площі 60 кв. м. Причина та обставини пожежі встановлюються відповідними фахівцями.



Раніше ми писали, що у селі Пискунівка Краматорського району Донецької області вранці, 23 лютого, у приватному будинку спалахнула пожежа. Загинув чоловік.