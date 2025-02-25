У Кремлі прокоментували інформацію про заплановану на сьогодні зустріч делегацій РФ та США

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Фото: ТАСС

Спікер Кремля Дмитро Пєсков прокоментував інформацію про нібито заплановану на сьогодні, 25 лютого, зустріч у столиці Саудівської Аравії делегацій Росії та США, передає ТАСС.

«Наступні російсько-американські контакти пройдуть на експертному рівні по лінії міністерств закордонних справ», — сказав Пєсков.

Про дату та місце проведення цієї зустрічі він не повідомив.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Die Zeit із посиланням на дипломатичні джерела написало, що у вівторок, 25 лютого, представники Росії та США знову зустрінуться у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді для обговорення майбутнього України.

Наголошувалося, що переговори в Ер-Ріяді стануть продовженням зустрічі делегацій Росії та США на чолі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та держсекретарем Марко Рубіо минулого тижня, повідомили джерела видання.