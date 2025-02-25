Сили оборони знищили укриття та зупинили штурм росіян у Донецькій області

ЗСУ знищили укриття росіян. Фото: ОСУВ Хортиця

Українські військовослужбовці знищили укриття російських окупантів. Крім того, було зупинено штурм у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».



«У Донецькій області артилеристи бригади «Помста» знищили вороже укриття», — йдеться в повідомленні.



Також у відомстві уточнили, що прикордонники комендатури вогневої підтримки за допомогою реактивної системи залпового вогню RAK-SA-12 знищили укриття окупантів та придушили наміри супротивника до проведення штурмових дій.



Раніше ми писали, що оператори дронів 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської продовжують ліквідацію російської піхоти на Покровському напрямку.