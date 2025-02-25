ЗСУ відкинули ворога з Успенівки, але РФ просунулася у двох районах

Сили Оборони України вибили російські війська з Успенівки, де намагався просунутися 433-й мотострілецький полк (зі складу 27-ї мотострілецької дивізії) РФ. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.
Просування російських військ в районі Успенівки. Фото: скрін DeepState
Водночас російські окупаційні війська захопили населений пункт Запоріжжя в Донецькій області.
ЗС РФ захопили Запоріжжя в Донецькій області. Фото: скрін DeepState
Крім того, війська країни-агресора змогли просунутися в районі Скудного і Новоочеретуватого. Нагадаємо, ЗСУ просунулися в місті Торецьк Донецької області.
Просування військ РФ біля Скудного і Новоочеретуватого. Фото: скрін DeepState
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