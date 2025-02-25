ЗСУ відкинули ворога з Успенівки, але РФ просунулася у двох районах

Сили Оборони України вибили російські війська з Успенівки, де намагався просунутися 433-й мотострілецький полк (зі складу 27-ї мотострілецької дивізії) РФ. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

Просування російських військ в районі Успенівки. Фото: скрін DeepState

Водночас російські окупаційні війська захопили населений пункт Запоріжжя в Донецькій області.

ЗС РФ захопили Запоріжжя в Донецькій області. Фото: скрін DeepState

Крім того, війська країни-агресора змогли просунутися в районі Скудного і Новоочеретуватого. Нагадаємо, ЗСУ просунулися в місті Торецьк Донецької області.

Просування військ РФ біля Скудного і Новоочеретуватого. Фото: скрін DeepState