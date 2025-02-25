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ППО вночі збила шість ракет і 133 БПЛА — Повітряні сили

25 лютого 2025, 12:12

ППО вночі збила шість ракет і 133 БПЛА — Повітряні сили

ППО збила 6 ракет та 133 БПЛА. Фото: fakty.com.ua ППО збила 6 ракет та 133 БПЛА. Фото: fakty.com.ua

Російська армія в ніч на 25 лютого запустила по території України 213 дронів та сім крилатих ракет. Протиповітряна оборона збила 139 російських цілей у 9 областях. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

«У ніч на 25 лютого 2025 року (з 19:00 24 лютого) противник атакував 213-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також завдав удару 7-ма крилатими ракетами Х-101 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс», — ідеться в повідомленні.

Станом на 11:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили шість крилатих ракет Х-101 та 133 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Крім того, 79 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Раніше ми писали, що за 24 лютого втрати російських загарбників склали 1300 осіб.

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