У Бєлгородській області впала ще одна російська авіабомба

Російський літак 22 лютого знову скинув авіабомбу на територію Бєлгородської області. За даними ASTRA, ФАБ, що позаштатно зійшла, виявили в полі за 300 метрів від села Вільхівка, розташованого за 50 км від кордону з Україною.

«Обійшлося без пошкоджень і постраждалих», - ідеться в повідомленні.



Таким чином, редакції ASTRA стало відомо щонайменше про 17 ФАБів, три ракети та одну УМПБ-250, що впали 2025 року на території Росії та окупованих районів України з російських літаків. У 2024 році таких випадків було 165.