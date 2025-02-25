У Часовому Ярі досі залишається близько 200 осіб

У зруйнованому Часовому Ярі досі залишається близько 200 осіб. Фото: соцмережі

У місті Часів Яр Донецької області, де тривають жорстокі бої, залишається близько двохсот людей. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус, передає «Суспільне Донбас».

За його словами, незважаючи на постійні обстріли, у лютому 2025 року не було жодної заявки від місцевих мешканців на евакуацію.

«Були заявки від родичів, які виїхали, з проханням налагодити зв'язок, щоб допомогти виїхати. Дуже складно налагодити зв'язок, насамперед це небезпечно. Евакуацію ускладнено бойовими діями на території громади. За останні два тижні ми передавали хліб для мешканців, з кожним днем робити це стає дедалі небезпечніше», — сказав Чаус.

Він зазначив, що медичних працівників у місті немає.

Спікер ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов 23 лютого розповів, що у місті продовжуються міські бої після того, як українським військовим довелося відступити зі знищеного росіянами вогнетривкого заводу. Також армії РФ полегшало наступати через замерзання водойм.