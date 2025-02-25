На Покровському напрямку ЗСУ знищили російський БТР з екіпажем

ЗСУ ліквідували БТР-82 росіян. Фото: скріншот

Українські військовослужбовці на Покровському напрямі знищили БТР-82 російських загарбників за допомогою FPV-дронів. Про це повідомили у пресслужбі ОСГВ «Хортиця».



«Бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Шершні Довбуша» вистежили і кількома ударами FPV-дронів знищили ворожий БТР-82 разом з екіпажем», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що оператори дронів 155-ї окремої механізованої бригади імені Ганни Київської продовжують ліквідацію російської піхоти на Покровському напрямку.