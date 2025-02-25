У Краматорську пролунав потужний вибух

Після удару по Краматорську піднімається стовп диму. Фото: соцмережі

У вівторок, 25 лютого, близько 14:20 у місті Краматорськ Донецької області пролунав гучний вибух. Про це повідомляє кореспондент «Новини Донбасу».

Зазначається, що вибух стався в той час, коли не працювала сирена, яка сповіщає про повітряну атаку. Незадовго до вибуху моніторингові канали повідомили про роботу російських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у бік Краматорського району.

У соціальних мережах місцеві жителі публікують фото стовпа диму, що піднімається до неба, після атаки. Пишуть, що дим видно із різних районів міста.

За попередньою інформацією, удар було завдано по селищу Пчолкіне.

На цей час немає відомостей про постраждалих і руйнування.