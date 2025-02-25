Краматорськ вдень потрапив під обстріл: відомо про жертву та пораненого

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що російська армія 25 лютого вдарила по Краматорську. Є жертва та постраждалий.



«Росіяни атакували місто сьогодні вдень. Щонайменше 1 людина загинула і 1 поранена внаслідок удару по Краматорську», — зазначив він.



За словами Філашкіна, адміністрація уточнює всі обставини атаки.



Крім того, начальник ОВА закликав місцевих жителів евакуюватись із прифронтового регіону.



Раніше ми писали, що в місті вдень лунали вибухи.