Краматорськ вдень потрапив під обстріл: відомо про жертву та пораненого

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що російська армія 25 лютого вдарила по Краматорську. Є жертва та постраждалий.
«Росіяни атакували місто сьогодні вдень. Щонайменше 1 людина загинула і 1 поранена внаслідок удару по Краматорську», — зазначив він.
За словами Філашкіна, адміністрація уточнює всі обставини атаки.
Крім того, начальник ОВА закликав місцевих жителів евакуюватись із прифронтового регіону.
Раніше ми писали, що в місті вдень лунали вибухи.
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