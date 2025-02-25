Український FPV-дрон знищив російський «Урал» під Селидовим

FPV-дрон ЗСУ знищив російський «Урал». Фото: кадр із відео

На трасі в напрямку від Селидового до Покровська український FPV-дрон знищив російську військову вантажівку «Урал». Відео охопленого вогнем транспортного засобу опублікував телеграм-канал «Exilenova+».



«Відпрацював FPV по "Уралу", напрямок Селидове. Їхали тільки в ту сторону, її підбили, а зараз вона вже догорає», - коментує ситуацію російський військовий на опублікованих кадрах.



Раніше українські військовослужбовці на Покровському напрямку знищили БТР-82 російських загарбників за допомогою FPV-дронів.



Також оператори дронів 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської показали ліквідацію російської піхоти на Покровському напрямку.