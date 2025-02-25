Український FPV-дрон знищив російський «Урал» під Селидовим

На трасі в напрямку від Селидового до Покровська український FPV-дрон знищив російську військову вантажівку «Урал». Відео охопленого вогнем транспортного засобу опублікував телеграм-канал «Exilenova+».
«Відпрацював FPV по "Уралу", напрямок Селидове. Їхали тільки в ту сторону, її підбили, а зараз вона вже догорає», - коментує ситуацію російський військовий на опублікованих кадрах.
Раніше українські військовослужбовці на Покровському напрямку знищили БТР-82 російських загарбників за допомогою FPV-дронів.
Також оператори дронів 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської показали ліквідацію російської піхоти на Покровському напрямку.
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