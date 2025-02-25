Пораховано вартість відновлення України

Вартість відновлення України перевищила 500 мільярдів євро. За рік ця сума зросла на 7%. Таку оцінку у спільному дослідженні наводять Світовий банк, ООН, Європейська комісія та український уряд.

На початку 2024 року оцінка вартості відновлення України становила 486 мільярдів доларів. За минулий рік вона зросла на понад 7%.

Дослідження кількісно оцінює пряму фізичну шкоду будинкам та іншій інфраструктурі, вплив на життя та засоби людей до існування та вартість відновлення до стану «краще, ніж було».

Суму пораховано станом на 31 грудня 2024 року — і вона приблизно в 2,8 рази перевищує передбачуваний номінальний ВВП України на 2024 рік, йдеться у дослідженні.

Прямий збиток Україні, завданий російськими атаками, зріс із 138 мільярдів євро у лютому 2024 року до 170 мільярдів євро. Найбільше постраждали житлове будівництво, транспорт, енергетичний сектор, торгівля та освіта, йдеться у дослідженні.

Пошкоджено або зруйновано 13% загального житлового фонду України, що торкнулося понад 2,5 мільйонів домогосподарств.

Тільки на розчищення та розбір завалів знадобиться не менше 12,6 мільярда євро, йдеться у звіті.