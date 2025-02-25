Краматорський водоканал отримав два спецавтомобілі з Нідерландів

Два спецавтомобілі з Нідерландів як гуманітарну допомогу отримав Краматорський водоканал. Фото: МВА

Краматорський водоканал отримав два аварійно-ремонтні автомобілі в рамках міжнародної програми WaterWorX «Підтримка українських водоканалів по сектору питної води Нідерландів», повідомляє міська військова адміністрація.

Зазначається, що допомогу профінансували нідерландські партнери за підтримки Міністерства закордонних справ та Посольства Нідерландів в Україні.

«Краматорський водоканал став учасником програми WaterWorX у 2023 році та підписав угоду про партнерство з консорціумом нідерландських компаній питної води. У рамках співпраці передбачено фінансування на придбання техніки, обладнання та матеріалів, а також підтримку у вдосконаленні системи централізованого водопостачання та водовідведення», — йдеться у повідомленні.

Нові аварійно-ремонтні автомобілі Ford Transit оснащені всім необхідним обладнанням для проведення аварійно-відновлювальних робіт. Вони мають генератори, елементи освітлення, газові та кисневі балони, а також інші інструменти, що дозволяють аварійним бригадам швидко та ефективно ліквідувати пошкодження на водопровідно-каналізаційних мережах.